عبدالرحمن السعدي آخر المنضمين لمسلسل «دماء من ماء»

انضم الفنان عبد الرحمن السعدي، إلى أسرة المسلسل العربي "دماء من ماء"، والذي يقوم ببطولته النجم السورى ميلاد يوسف.وقال "السعدي" في تصريحات صحفية: تحمست للدور للغاية والسيناريو مكتوب بطريقة متميزة، كما أنني سعيد بالعمل مع نجم بحجم ميلاد يوسف، والعمل سيكون مفاجأة للجمهور.يذكر أن السعدي واحد من أفضل الممثلين الشباب خلال السنوات الأخيرة، وذاع صيته في الخليج العربي حيث حقق نجاحات مميزة.مسلسل "دماء من ماء" بطولة ميلاد يوسف وسلمي المصري وقمر خلف، ومن تأليف ندى السماوي وإخراج بيير قلام.