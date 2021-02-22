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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الصدفة تقود أبا لإنقاذ أسرته من الموت اختناقا في المنوفية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:29 م
اسعاف
اسعاف
ولاء القاضى
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أنقذت العناية الإلهية، ربة منزل وبناتها الثلاث وجدتهن، من الموت خنقًا بسبب استخدامه سخان المياه الغاز، بحمام منزلهم الكائن بقرية زاوية الناعورة، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد نقص الاكسجين وتعرضهم للإغماء في انتظار مصيرهم لوجودهم في المنزل بمفردهم، بالإضافة إلى الجدة داخل المنزل في غرفتها بعد تشغيل الدفاية الكهربائية هي الأخرى.

وترجع أحداث الواقعة الي قيام رب الأسرة محمد محسن، بالاتصال بالمنزل ولم يجبه أي أحد منهم، بالرغم من علمه بتواجد الأسرة بالكامل داخل المنزل، وعلى الفور توجه لمنزله، بعد محاولات عديدة للاتصال بهم وقام بطرق الباب ولم يرد عليه أحد، فتيقن أن شيئا ما أصاب أسرته، فما كان به إلا أنه قام بكسر الباب ليدخل ويرى أسرته كاملة في حالة إغماء بسبب الاختناق.

وتم نقلهن إلى مستشفى زاوية الناعورة المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، لإنقاذهن، وعلى الفور تدخل الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى وقدموا الإسعافات اللازمة للأسرة، فيما استقرت حالتهن الصحية بعد دخولهن للمستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

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