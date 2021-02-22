سائق ومسعف يعثران على 80 ألف جنيه في حادث ببنى سويف

سلّم سائق ومسعف بمرفق إسعاف بني سويف، اليوم الاثنين، مبلغ 80 ألف جنيه و21 عملة معدنية عثرا عليها بجوار في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة.تلقى الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير هيئة الإسعاف بفرع بني سويف، بلاغًا من ممدوح سيد، مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف، يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام نفق أبوصالح بنطاق المحافظة، ووقوع وفيات وإصابات، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة.وعُثر أثناء نقل جثث المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال بواسطة المسعف على محمد حسن، وسائق سيارة الإسعاف، أدوار فتح الله خليل، على مبلغ مالي 80 ألف جنيه و21 عملة معدنية، وحلق ذهبي، و2 موبايل بحوزة المتوفين والمصابين.وتوجه مدير هيئة الإسعاف بفرع بني سويف، والمسعف، والسائق، إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحرروا محضر إجراءات خاص بالأمانات لتسليم المبلغ المالي والعملات المعدنية إلى قسم الشرطة.