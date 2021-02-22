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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:53 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
شيماء حسين
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حظى موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة على نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعد هى الوسيلة الوحيدة التي تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الامتيازات التي تمنحها لهم الدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية استخراج بطاقة الخدمات إلكترونيا.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك لتخفيف الأعباء عنهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم ومن ثم سهولة اختراق الجهاز التنفسي ومهاجمة الخلايا المناعية في الجسم والعمل على تدميرها بالكامل ثم الفتك بباقي الأجهزة الحيوية في الجسم.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة بروتوكول تعاون مشترك لتوفير الوقت والجهد لذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج البطاقات التي يستطيعون من خلالها الحصول على كافة الامتيازات التي تكفلها لهم الدولة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

تسجيل الرقم القومي للراغب في الحصول عليها 

كتابة بيانات الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تحديد موعد الكشف لإجراء القمسيون الطبي وفحص الحالة المرضية بالتفصيل من خلال موقع المجالس الطبية المختصصة الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا )

تحميل التقرير الطبي الذي يوضح نتيجة الفحوصات اللازمة كاملة

الضغط على إرسال الطلب

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الأوراق المطلوبة للتقديم على بطاقة الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة تحميل الأوراق المطلوبة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وهي :-

_ صورة من بطاقة الرقم القومي

_ صور شخصية 

_ صورة من التقرير الطبي مستخرج من مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الذي يوضح نتيجة الفحوصات الطبية للحالة 

_ الضغط على كلمة تحميل 

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