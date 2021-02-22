رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مشروع تنمية سيناء يبعث لها الروح بعد عقود من الإهمال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:20 م
النائب الطاهر عبد
النائب الطاهر عبد الحميد
عائشة حسن
طباعة
أكد النائب الطاهر عبد الحميد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية سيناء، موضحا أنه مشروع عملاق يقوم على بث الروح وتعزيز مشاريع التنمية داخل سيناء بعد عقود طويلة من إهمالها وعدم الالتفات إليها رغم الكنوز والثروات في أرض الفيروز.

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات له اليوم، على ضرورة وأهمية استمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية، للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، والأخذ في الاعتبار المردود الاستراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة.

وقال عضو مجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية سيناء يقوم على استصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية سيناء ووفق توجيهات ورؤى الرئيس السيسي، سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل لأهالي سيناء ويقضي على البطالة، كما يقوم بتنمية هذا الجزء العزيز الغالي من أرض مصر.

وأشار عبد الحميد، إلى أن تنمية سيناء لها أولوية حقيقية للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، خصوصا وأنها أرض تمتاز بالكنوز والثروات والمساحة الواسعة الضخمة الصالحة للزراعة ومختلف الأغراض.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

الأكثر قراءة

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية