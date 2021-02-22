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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح مناقصتين لتنفيذ الأعمال المدنية لسوهاج الجديدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:20 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ مناقصتان لأعمال الوحدات المدنية، لمدينة سوهاج الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتنفيذ أعمال وتجهيز وحدات إطفاء.

حيث يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل مناقصة، حيث يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة.

وأوضح اتحاد المقاولين، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 15 ألف جنيه لكل مناقصة على حدة، ويستكمل نسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة، مضيفًا أن تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس المقبل للمناقصة الاولى ويوم الاربعاء الموافق 10 مارس للمناقصة الثانية.

وأشار إلى أن جلسة فتح المظاريف الفنية تعقد بمقر الجهاز للمناقصتين الأولى والثانية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23، و24 مارس المقبل، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف الفنية المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

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