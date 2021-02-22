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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

منير القادري: الاختلاف سنة إلهية والعالم في حاجة للتسامح

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:20 م
منير القادري بودشيش
منير القادري بودشيش
كتب : عمرو رشدى
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تناول الدكتور منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، خلال مشاركته في الليلة الرقمية الواحدة والأربعين، التي نظمت من طرف مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بشراكة مع مؤسسة الجمال، موضوع " قيم التسامح والحوار واحترام الآخر، وإرساء دعائم السلام في الارض ".

و افتتح المشاركة بالحديث عن كون التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات، واقع يفرضه تطور الاتصالات وفرط المعلومات والثورة التكنولوجية، التي قلصت الحواجز بين الأمم والشعوب، حتى أصبح العالم قرية صغيرة، مما يحتم على الجميع التفاعل والتعاون من أجل حياة سعيدة، ومستقبل أفضل يعم البشرية جمعاء.

ونبه رئيس مؤسسة الملتقى ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، الى أن ما يعاني منه المجتمع العالمي اليوم من حروب وصراعات وأزمات، يجعله في أمس الحاجة إلى التسامح الإيجابي حتى تتخلص الأمم والشعوب من أزمتها، ومشاكلها الراجعة الى تفشي سرطان الحقد والكراهية الذي لا سبيل إلى معالجته إلا بالتسامح.

وأوضح "القادرى" إلي أن التعارف هو القصد من اختلاف الناس وتنوعهم، انطلاقا من قوله تعالى في سورة الحجرات " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا " ( الآية 13)، وأضاف أن التعارف هو الخطوة الأولى نحو التآلف والتعاون في جميع المجالات، وإنهاء العداوات والإسهام في بناء الحضارات، واستطرد موضحا أن هذا مبدأ الدين الإسلامي الذي يحث على معاملة من يخالفونه بالعدل والبر والرحمة والنصح، مذكرا بقوله تعالى في سورة الممتحنة: " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " ( الآية 8 ).

وبين أن الاختلاف سنة إلهية، وأننا اليوم في حاجة إلى الاختلاف الذي فيه الرحمة والتكامل والتسامح، بعيدا عن الخلاف والشقاق والتنافر، الذي لا يثمر إلا الحقد والكراهية وحب الانتقام، موردا في هذا الصدد مقولة الأديب المصري نجيب محفوظ: "التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام هو أول مظاهر الضعف، مضيفا وأضاف أن الاسلام دين عالمي يتجه برسالته ومبادئه إلى البشرية جمعاء، وأنه يرسي دعائم السلام ويدعو إلى التعامل الإيجابي مع البشر جميعا، باعتبارهم منحدرين من نفس واحدة، مستشهدا بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ " ( سورة النساء الآية 1)، وزاد أن الاسلام يعترف بوجود الاخر المخالف فردا كان أو جماعة، ويعترف بخصوصية هذا الاخر ووجهة نظره في الاعتقاد والتصور والممارسة.

وأكد أن التسامح قيمة لا تأتي في أول الأمر بسهولة تامة، بل لابد عند الإقدام عليها من مجاهدة النفس وتجرع شيء من الألم، وأنه قمة الشجاعة وغاية الإقدام التي لا يوفق إليها إلا ذوو العقول الكبيرة والقلوب الطاهرة، مستدلا بالحديث النبوي الشريف: "ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"، وبقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه"، ولفت إلى أن التسامح والتعايش عمودي الرقي للممارسة اليومية في المجتمع المتحضر، وأنهما مفهومين رئيسيين للحياة المتكاملة والآمنة والسعيدة.

وقدم الدكتور القادري نماذج من التعايش في صورته الواقعية الإيجابية، في مقدمتها تعايش النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، حيث عاهدهم واتفق معهم على المصالح المشتركة التي تجمعهم في البلد الذي يشتركون في سكناه، وأنه كان يحسن إليهم ويتلطف في معاملتهم، إضافة الى نماذج أخرى من أبرزها تعايش المسلمين مع المسحيين في مصر إثر فتحها من طرف الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث عهد إلى المسيحيين بحماية كنائسهم وتم تأمينهم على ممارسة دينهم بكل حرية.

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