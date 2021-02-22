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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواطنو الأقصر لوزيرة الصحة: انقلي شكرنا للرئيس على التأمين الصحي الشامل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:20 م
مواطنو الأقصر لوزيرة
مواطنو الأقصر لوزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل أكثر من 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، بنسبة بلغت 70% من سكان المحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان وحدة طب أسرة الشيخ موسى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 16 ألف و65 ملفًا فرديًا، لافتًا إلى أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم عيادات (طب أسرة، خدمات صحة الأم والطفل، رمد، أسنان، تنظيم الأسرة والمشورة)، كما تفقدت عيادة التطعيمات للوقوف مدى جاهزية الوحدة، موضحة أنه سيتم إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الأسبوع المقبل، مشددة على أهمية حصر جميع الأطفال المستهدفين بالحملة والتأكد من حصولهم على التطعيمات.

وتابع مجاهد، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث إلى المواطنين المترددين على الوحدة للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمنظومة الجديدة.

ومن جهتهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بالحصول على الخدمات الطبية ضمن المنظومة الجديدة لما شاهدوه من تيسيرات وخدمات طبية مميزة وبجودة عالية، قائلين للوزيرة: "أنقلي تحياتنا وشكرنا للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما شهدناه من خدمات طبية بالتأمين الصحي الشامل".

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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