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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرار من المحكمة فى قضية قتل سيدة لزوجها بـ«طفاية سجائر» بالقليوبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:28 م
المحكمة
المحكمة
كتب صلاح حسنى
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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، اليوم الإثنين، تأجيل قضية المتهمة بقتل زوجها أثناء نومة وتهشيم رأسه بطفاية سجائر، استجابة لطلب الدفاع؛ للاستعداد للمرافعة ولمناقشة الطبيب الشرعي فيما أورده التقرير.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغًا من صاحب محل بقاله يدعى "م.م"، 46 سنة مقيم دائرة القسم، باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة "صابر.م"، موظف بالمعاش 55 سنة ومقيم بذات العنوان مسجاة على ظهرها بغرفة النوم وبه إصابات، وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص والتحرى وسؤال زوجة المجنى عليه وتدعى "ه.ا" ربة منزل 37 سنة، ومقيمة بذات العنوان أعترفت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها، وعلى إثر ذلك قامت بترك منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما، وعادت قبل الحادث بشهرين، إلا أنه استمر فى سوء معاملته لها.

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها، أن المجنى عليه كان لا يعطيها أى مصاريف للمنزل، بل كان يأخذ ما معها من مبالغ مالية، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه وعقب استغراقه في النوم، قامت بضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه أفقدته الوعى، وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذى يرتديه حتى تأكدت من مفارقته الحياة، وأرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليها، كما مثلت الواقعة أمام النيابة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم قد استمعت بجلستها اليوم للمتهمة، والتي قررت أمام المحكمة بسوء معاملة زوجها وبتعذيب المجني عليه لها وأثار الحروق بجسدها، وأن هناك محاضر تثبت اعتداءه عليها وأنها كانت تحاول الدفاع عن نفسها.

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