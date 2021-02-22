وزيرة التضامن: تقديم خدمات علاجية لـ2600 مريض إدمان فى بورسعيد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الثلاثاء الماضي كان من الأيام الفارقة في مسيرتنا لمواجهة قضية تعاطي وإدمان المخدرات؛ فقد شهد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مراكز "العزيمة" لمكافحة وعلاج الإدمان بمحافظات بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة التعاطي والإدمان كإحدى القضايا التي تمثل خطرًا يهدد شبابنا ويلقي على عاتقنا مزيدًا من المسئوليات للمواجهة الحاسمة والجادة والمتكاملة لقضية المخدرات، وهي المواجهة التي نحرص أن تكون مستندة على البحث العلمي الرصين، وتصل نسبة تعاطي المخدرات بالمحافظة بين الفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة إلى 4% وفقًا لبيانات المسح القومي الشامل عن مشكلة المخدرات 2020.جاء ذلك خلال زيارة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمرافقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد.وأضافت "القباج"، أنه تردد على خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2600 مريض إدمان من أبناء المحافظة خلال عام 2020، 75% منهم في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، وهي مرحلة الشباب والعمل والإنتاج، كما تم إجراء كشف المخدرات على 6935 موظفًا بالجهاز الإداري للمحافظة، وتشير البيانات سالفة الذكر إلى الأهمية القصوى لمركز "العزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان لخدمة أبناء المحافظة ممن وقعوا في مرض الإدمان، كذلك تؤكد هذه البيانات الأهمية البالغة لأنشطة الوقاية.ووجهت الوزيرة بتكثيف برامج التوعية والحماية من المخدرات داخل المناطق السكنية الحديثة "بديلة العشوائيات" بالمحافظة، وأن تكون البداية بمساكن الأمل التى تفقدتها اليوم، كما وجهت التحية والتقدير للعاملين بصندوق مكافحة الإدمان وبمركز العزيمة، متابعة: " أقول لكم أمامكم مسئولية كبيرة أثق أنكم أهل لها لخدمة أبنائنا مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد الباسلة التي يمثل تاريخها رمز للكفاح الوطني، أثق تمامًا أن هذه المحافظة التي نجحت عبر تاريخها في صد العدوان الغاشم عن الشعب المصري قادرة على صد عدوان المخدرات الذي يمثل أحد أكبر المخاطر التي تحدق بشبابنا".