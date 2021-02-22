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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق «سنتر» دروس خصوصية وضبط 29 مخالفة لإجراءات كورونا بالمنيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:18 م
غلق سنتر دروس خصوصية
غلق سنتر دروس خصوصية
المنيا ـ على حسين
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قاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بحي شمال المدينة، وتم المرور على عدد من المقاهي، والمحلات، والمخابز الموجودة بالحي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

و أسفرت أعمال الحملة عن غلق سنتر للدروس الخصوصية بشارع عدنان المالكي، وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر وعمل اللازم قانونا، كما تم تحرير 29 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بحي شمال، مؤكدا على أن تلك الحملات ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من مجهود، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات والمتابعات الميدانية، للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وشارك في الحملة كل من محمود حسين، رئيس حى شمال المدينة، ومصطفى عبد الحكم، سكرتير الحي، وإسماعيل حسين، مساعد رئيس الحي، وقسم الإشغالات بالحي، ومحمد سلطان، عضو المتابعة، وياسر مدين، مسؤول الأمن، وعضو قانوني.

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