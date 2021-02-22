غلق «سنتر» دروس خصوصية وضبط 29 مخالفة لإجراءات كورونا بالمنيا

قاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بحي شمال المدينة، وتم المرور على عدد من المقاهي، والمحلات، والمخابز الموجودة بالحي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.و أسفرت أعمال الحملة عن غلق سنتر للدروس الخصوصية بشارع عدنان المالكي، وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر وعمل اللازم قانونا، كما تم تحرير 29 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بحي شمال، مؤكدا على أن تلك الحملات ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من مجهود، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات والمتابعات الميدانية، للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.وشارك في الحملة كل من محمود حسين، رئيس حى شمال المدينة، ومصطفى عبد الحكم، سكرتير الحي، وإسماعيل حسين، مساعد رئيس الحي، وقسم الإشغالات بالحي، ومحمد سلطان، عضو المتابعة، وياسر مدين، مسؤول الأمن، وعضو قانوني.