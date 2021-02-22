«الصيادلة» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فيزيتا»

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، حمل رقم 7552، ضد تطبيق شركة "فيزيتا"، لقيامها بالاتجار في الأدوية وبيعها للجمهور عن طريق تطبيق إلكتروني يسمى "فيزيتا"، إضافة إلى قيامها بحملة إعلانات واسعة على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق العامة، ما يعد مخالفة للقوانين.وسبق وتقدمت النقابة ببلاغات ضد تطبيق "فيزيتا" لكل من رئيس جهاز حماية المستهلك حمل رقم 5981 بتاريخ 19102020، وببلاغ لمدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حمل رقم 49 بتاريخ 18102020.وخاطبت النقابة العامة أيضًا نقابة صيادلة القاهرة الفرعية لتحويل مؤسس الشركة الصيدلي (ميشيل برسوم ميخائيل) للجنة التحقيق بالنقابة الفرعية للتحقيق معه فى المخالفات المنسوبة إليه.وأوضحت النقابة أن الشركة قد ارتكبت بذلك عدة مخالفات طبقا للقوانين الآتية:- أولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة "رقم 127لسنة 1955"، وقيام الشركة بببيع الأدوية هو تعد صارخ على قانون المزاولة، حيث يجرم هذا القانون بيع أى دواء للجمهور الإ عن طريق صيدلية مرخصة من وزارة الصحة يديرها صيدلى وهو ما خالفته الشركة بالتحايل واستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور.- ثانيًا: مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تقوم هذه الشركة باستخدام تطبيق إلكتروني وموقعا وحسابا خاصا على شبكة المعلومات من أجل مزاولة نشاطها على الرغم من مخالفته للقانون.- ثالثًا: مخالفة الشركة ايضا للقانون رقم 206لسنة 2017بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.- رابعًا: مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ولائحة آداب المهنة، إضافة إلى مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.وأكدت نقابة الصيادلة فى بلاغاتها المتقدمة أن بيع الأدوية من خلال تطبيق" فيزيتا" يسبب أضرار جسيمة منها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر، كما يعد التطبيق بابًا خلفىًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، إضافة إلى إتاحة بيانات المريض بدون آلية الحفاظ على سريتها.