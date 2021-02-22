رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:22 م
امتحانات الصف الخامس
امتحانات الصف الخامس الابتدائي
هبه محمد
طباعة
يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الصف الخامس الابتدائي على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " عن نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد أداء الطلاب لامتحاناتهم، وذلك بعد أن مدت وزارة التربية والتعليم فترة الإجازة لمدة أسبوع إضافي حتى يستفيد الطلاب من هذه الفترة قبل أداء الامتحانات الخاصة بهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021، لمساعدة الطلاب قبل أداء الامتحانات الموحدة، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في الأنتشار بصورة أكبر في الفترة الأخيرة.

ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت أصبحت أكثر من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الخامس، لذلك يقدم " الدستور " لكم في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي عن عدة قرارات بشأن أداء الإمتحانات لكافة الصفوف الدراسية بجميع المراحل التعليمية، حيث أكدت عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموافق يوم الأربعاء 28 فبراير 2021، وتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الموافق يوم 1 مارس 2021، على أن يتم الإجراءات الوقائية والإحترازية، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى فيروس كورونا القاتل.

أسئلة امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

1 - اللغة العربية ( 10 أسئلة )

2 - الرياضيات ( 7 أسئلة )

3 - العلوم ( 4 أسئلة )

4 - اللغة الإنجليزية ( 5 أسئلة )

5 - الدراسات الإجتماعية ( 4 أسئلة )

نموذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجمالي عدد الأسئلة الخاصة بامتحان الصف الخامس الابتدائي 30 سؤال - 300 درجة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

الأكثر قراءة

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية