أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي

قال الكاتب أحمد على: إن مسألة بُعد الشباب عن القراءة وانشغالهم في البحث عن مصادر رزقهم اللازمة للحياة نسبة لا يمكننا البوح بها بشكل قاطع، لافتًا إلى أن الكتاب الورقي لا يمكن استبداله بالإلكتروني، لأنه ما زال محتفظًا بجماله المعنوي، طالما أن هناك قارئًا متذوقًا، موضحًا أن دور النشر تحتاج للمساندة والدعم بكامل طاقتها من أجل الاستمرار لمواجهة تلك التحديات.وأحمد على صدر له 4 أعمال أدبية هى: "رفقًا بالقوارير" عام 2017 مع دار روعة للنشر والتوزيع حينذاك، "المصرية اللبنانية"، ثم تعاون مع دار توية للنشر والتوزيع فى عملين بعنوان "أطمن" عام 2018، والذى صدر منه 17 طبعة بعدد 500 كتاب لكل طبعة، وكتاب "ع المكشوف" عام 2019، وصدر له عام 2020 كتاب "وحدك" الذى تعاون فيه مع دار الهالة للنشر والتوزيع.