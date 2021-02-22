بـ 6 ملايين جنيه.. مستشفى أجا يتسلم أحدث جهاز للأشعة المقطعية

زار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، مستشفى أجا المركزي بصحبته وكيل المديرية للطب الوقائي، ووكيل المديرية للطب العلاجي، ومدير عام الطب العلاجي، حيث شهد وصول أول جهاز أشعة مقطعية بمستشفى أجا المركزي.وتفقد وكيل الوزارة الصحة بالدقهلية، تجهيز البنية التحتية والانشاء لقسم الاشعة المقطعية الذي تكلف حوالي 6 مليون جنيه شملت تكلفة الجهاز وتجهيزات البنية التحتية وذلك بتبرع من المجتمع المدني، كما تفقد بعض أقسام المستشفى مثل الاستقبال والمشرحة وقسم الكلى، ووحدة الغسيل الكلوي التي استقبلت أيضًا حوالى 4 ماكينات غسيل كلوي، و8 أسرة غسيل كلوي، و8 "مونيتور" خلال الفترة القليلة الماضية بتبرعات من المجتمع المدني.واطمأن "مكي" على سير العمل، وأكد توافر الأدوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع الأهالي، وأشاد بالتطورات والتجديدات التي تمت بالقسم، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمونه من دعم للمستشفى، والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية اللازمة لمرضى محافظة الدقهلية.