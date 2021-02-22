رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:10 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين مقدمة من شركة أسمنت أسيوط "Cemex" لتوزيعها على مستشفيات الصحة بالمحافظة، والمخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، لمساعدتهم علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي وذلك ضمن المشاركات المجتمعية التي تقوم بها المؤسسات والشركات والمجتمع المدني، لمساعدة الدولة في رفع كفاءة المنظومة الطبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور حسام زناتي، طبيب الشركة وابراهيم سعد، مسؤول العلاقات العامة بشركة سيمكس.  

من جانبه وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لمسئولي الشركة مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية والدور الحيوي لشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مشيدًا بمشاركة شركة "سيمكس" أكثر من مرة في دعم القطاع الصحي والوقوف بجانب المحافظة في مواجهة فيروس كورونا وتوفير خدمات طبية للمرضى والمترددين على المستشفيات،

و أشار المحافظ إلى إلى سعيه المستمر لتعزيز كافة المبادرات والمساهمات في شتى القطاعات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة قطاع الصحة من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير، ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية احتياجات المواطنين، ومساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

فيما أعرب الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، عن تقديره لجهود محافظ أسيوط في النهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي مثمنًا المشاركة الفعالة لشركة سيمكس في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المولدات بسعة 5 لتر في الدقيقة وتعمل 24 ساعة، وسيتم توزيعها على مستشفيات الصحة المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.  

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

الأكثر قراءة

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية