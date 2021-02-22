«الزراعة»: ميكنة الكارت الذكى للمزارعين فى 26 محافظة

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من 3 محافظات جديدة من عملية ميكنة الكارت الذكي، هي دمياط وقنا والمنيا، لترتفع عدد المحافظات التي تم الانتهاء من الكارت الذكي بها من 23 إلى 26 محافظة.وأضاف أنه بذلك يكون تم التيسير على المزارعين في عملية صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج والتعامل مع الجمعيات الزراعية والحصر للأراضي الزراعية.