وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان فى الكويت لمتابعة بيان «العلا»

التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات ودولة قطر في دولة الكويت اليوم الإثنين، وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان العُلا، الذي تم توقيعه خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41 بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.وناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وثمن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.وفي الختام تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع، ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.