تموين مطروح: يتم التنسيق والتحضير للمعارض الرمضانية

عقد حسن كمال الشيباني مدير مديرية التموين بمطروح، اجتماعا مع أنور رحيم مدير الغرفة التجارية بمطروح، وحميدة رقيق ميمون نائب رئيس شعبة المخابز بمطروح، وعددا من أصحاب المخابز البلدية بمطروح.وأوضح مدير مديرية تموين مطروح أنه تم مناقشة عددا من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالمخابز البلدية العاملة بالمحافظة، مشيرا إلى أن تضمنت الموضوعات "رغبة بعض أصحاب المخابز في توفير ماكينة صرف ثانية بالمخبز، مراجعة مستحقات المخابز والمديونيات التي عليها لعمل مقاصة مما لها وعليها، التنسيق لحث أصحاب المخابز البلدية على سداد المديونيات المستحقة وفقا للقرارات الواردة بالتوجيهات الوزارية".وأكد أنه تم طرح بعض الأفكار للتنسيق والتحضير للمعارض الرمضانية بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.