26 فبراير.. المدن الجامعية بجامعة المنيا تستعد لعودة طلابها

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه تقرر عودة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية بالفصل الدراسي الأول للإقامة بالمدن، اعتبارًا من الجمعة 2622021، وفقًا لنفس الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة سابقًا للوقاية من فيروس كورونا والتي تضمن صحة وسلامة الطلاب.وذلك استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، وفقًا لآليات نظام التعليم الهجين، وذلك بعد توقف الدراسة ومد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعًا إضافيًا بناءً على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وطبقًا لما انتهت إليه قرارات المجلس الأعلى للجامعات.وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية سيكون بنفس أماكنهم وغرفهم، وطبقًا لما هو متبع سابقًا وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني والغرف يوميًا، وتقليل الكثافة الطلابية بالغرف إلي فردين فقط، ومراعاة التباعد بين الطلاب وقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية في كل مرة يترددون فيها علي أماكن أقامتهم، والتشديد علي ارتداء الكمامات الواقية مع توفير وجبات التغذية للطلاب مغلفة، ويتم توزيعها عليهم في مقار إقامتهم بالمدن بعد حجزها إلكترونيًا.