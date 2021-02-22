المنفى يعقد اجتماعا لليوم الثانى فى طرابلس لبحث تطورات الأوضاع

عقد المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي، وبحضور عضوي المجلس عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الاثنين، اجتماعه الثاني للعام الجاري بمدينة طرابلس.وناقش الاجتماع اخر مستجدات الملف الليبي، وفقا لبوابة "إفريقيا" الإخبارية.وترأس المنفي أول اجتماع كامل للمجلس الجديد في طرابلس، أمس الأحد، بحضور رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيية، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وطرحها لنيل الثقة.وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، عقدا اجتماعا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.