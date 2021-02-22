السعودية تُغلق 17 مسجدًا جديدًا بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن إغلاق 17 مسجدًا جديدًا، بعد الكشف عن 17 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «باشرت وزارة الشئون الإسلامية، اليوم، إغلاق 17 مسجدًا مؤقتًا بست مناطق، بعد ثبوت 17 حالة ‎كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشئون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 15 يومًا، بلغ 125 مسجدًا، تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.