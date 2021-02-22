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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لماذا نعتاد على قضم الأظافر؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:01 م
قضم الأظافر
قضم الأظافر
شيماء دهب
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يعتاد العديد من الأشخاص على قضم الأظافر (عضها وإتلاف المنطقة المحيطة بها)، وتعتبر عادة سلوكية سيئة للكبار والصغار، بمجرد الشعور بالإجهاد والخمول والتوتر أو الحماس، وقد يكون الفرد تعرض لمواقف موجعة وقد تكون عادة عصبية لدى الفرد ذاته.

ويشير علماء النفس إلى أن السلوك التكراري لقضم الأظافر يعاني منه حوالي 60% من الأطفال، 45% من المراهقين، 20% من البالغين وتبدأ هذه العادة في مرحلة الطفولة والمراهقة، ويقلع عنها الكثيرون مع مرور السنين، فيما تبقى لدى الكثيرين في مراحل متقدمة من العمر.

وأرجع باحثون أمريكيون أن الدوافع الخاصة بهذه العادة تكمن في الذكور بصورة أكبر من الإناث، ويرجع ذلك للاضطرابات النفسية أبرزها الوسواس القهري، حيث يشمل نوع من السلوك الإجباري التى تتكرر لدى الفرد وتلازمه وتستحوذ عليه، ولا يستطيع مقاومتها.

وأضاف موقع HEALTH ويمكن أن يظهر الوسواس القهري في صورة تكرار غسل اليدين، أو النظافة المفرطة، أو الرغبة الملحة في التأكد لبعض الأمور مثل غلق الباب وكثرة التأكد من ذلك.

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