ضبط عاطل ونجله بتهمة ترويج المخدرات والاستروكس بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطل ونجله؛ لترويجهما المواد المخدرة بنطاق دائرة مركز طوخ، وتم ضبطهما بكمية من مخدر الاستروكس، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بتردد شخصين على دائرة المركز لترويج المخدرات على عملائهما على نطاق واسع.وتبين من التحريات أن وراء ذلك كلا من "م. ط"، عاطل، ونجله "أ. م"، وبحوزتهما نصف كيلو من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى وهاتفا محمول.وبمواجهتهما اعترفا بالمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.