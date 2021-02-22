جامعة الفيوم تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالجامعات

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على الطلب المقدم من الجامعةلاستضافة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، لما لهذه المسابقة من أهمية خاصة في اكتشاف الطلاب المتميزين الذين يمثلون طليعة علمية وثقافية ونموذج للطالب الجامعي المتميز، كما تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي وتوطيد أواصر الصداقة وإذكاء روح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الطلاب.ومن المقرر أن يتم تنظيم ذلك الحدث فور الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020-2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب وكافة المشاركين.