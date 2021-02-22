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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» يحتفل بذكرى افتتاح شارع المعز لدين الله الفاطمي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:58 م
شارع المعز لدين الله
شارع المعز لدين الله الفاطمي
مصطفى عبدالله
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احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بذكرى افتتاح شارع المعز لدين الله الفاطمي ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.

ونسقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مع إدارة وسط القاهرة التعليمية، زيارة لشارع المعز ومنطقة الجمالية، زارت خلالها بعض الآثار الإسلامية التي تنفرد برونق خاص، من حيث الجمال والدقة والتنوع وفخامة العمارة والزخرفة وتزخر بالروحانيات والجمال وتشهد على براعة الفنان والمعماري المصري القديم بدأت الجولة بزيارة لمدرسة الجمالية،بقايا وأثر مدرسة الأمير قراسنقر المنصوري، ثم وكالة بازرعة أحد أكبر الوكالات التجارية القديمة ثم مدرسة، وقبة الظاهر برقوق، ومدفن السلطان قلاوون وابنه الناصر محمد.

وأشار "تعليم القاهرة" إلى أن شارع المعز يعتبر كنز الآثار الإسلامية المصرية القديمة، ووجهة السياح والمصريين للاستمتاع بطراز معماري فريد لحضارة امتدت جذورها في عمق التاريخ، ويمتد شارع المعز من باب الفتوح مرورا بمنطقة النحاسين ثم خان الخليلي والصاغة، ثم يقطعه شارع جوهر القائد وشارع الازهر،مرورا بمنطقة الغورية، والفحامين، والسكرية، وزقاق المدق، لينتهي عند باب زويلة.

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