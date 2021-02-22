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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«فرغلي» مستشارًا لرئيس جامعة الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:58 م
الدكتور محمد جلال
الدكتور محمد جلال فرغلي
إسلام أبوالمجد
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أصدر فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد جلال فرغلي، وكيل كلية الهندسة بقنا، مستشارًا لرئيس الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية.

تدرج «فرغلي» في مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على بكالوريوس الهندسة تخصص "تعدين وفلزات"، ثم التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير في مجال تركيز الخامات، ثم عين مدرسًا مساعدًا، واستكمل مشوار الدراسات العليا حتى حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة فريدريش ألكسندر بألمانيا، ثم رقي بعد ذلك لدرجة أستاذ مساعد عام 2015م، وقد تولى «فرغلي» رئاسة قسم التعدين والبترول، ثم وكالة كلية الهندسة بقنا.

بجانب ذلك تولى «فرغلي» منصب مدير مكتب دعم الابتكار، ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) في جامعة الأزهر، وهو أيضًا مدير حاضنة الأعمال التكنولوجية رواق، ومؤسس نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، إضافة إلى كونه خبيرًا في التخطيط الاستراتيجي في مجال إدارة الابتكار والتكنولوجيا وحاضنات الأعمال.

هذا، وقد حصل الدكتور محمد جلال فرغلي على عديد من الدورات في مجال ريادة الأعمال وإدارة الحاضنات التكنولوجية، وسياسات الملكية الفكرية، والابتكار المجتمعي، ونقل وتسويق التكنولوجيا من عديد من الجامعات، منها: جامعة جورج واشنطن، وجامعة جورج تاون، والجامعة الأمريكية بواشنطن، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة بيتسبرج وجامعة واين ستيت، وجامعة أوكلاند، وجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دبلوم إدارة التكنولوجيا والابتكار من جامعة أخن بألمانيا، ومنحة دراسية في إدارة الحاضنات بجامعة قبرص الوطنية.

كما شارك في وفد جامعة الأزهر إلى جامعات بيرمنجهام، وجامعة لندن، وجامعة سيواث بالمملكة المتحدة، كما أنه عضو المكتب الفني لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورئيسًا للجنة نقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال والحاضنات بالأكاديمية، وهو أيضًا عضو في عديد من البرامج الدولية، مثل: "برنامج الخبراء العائدين" بألمانيا وUSAID SEED الولايات المتحدة الأمريكية وMTDC ماليزيا، وNETKITE بالاتحاد الأوروبي.

وشارك فى أكثر من مؤتمر محلي وإقليمي ودولي، وقام مجلس جامعة الأزهر بتكريمه ضمن أعضاء فريق العمل بمكتب التيكو؛ لحصول المكتب على المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الجامعات المصرية في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار.

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