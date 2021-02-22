النمسا تتوقع فرض عقوبات أوروبية على روسيا بسبب قضية نافالني

توقع ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، فرض إجراءات عقابية أوروبية جديدة ضد موسكو قبل اجتماع للوزراء الأوروبيين في بروكسل.وقال شالينبرج، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب موقفها من المعارض ألكسي نافالني.وأشار الوزير إلى وجود مشاورات بينه وبين وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وعدد من زملائهم في الاتحاد الأوروبي من أجل التحضير لإجراءات عقابية ضد روسيا، لكنه في الوقت نفسه نتمسك بعدم قطع الحوار مع موسكو.ونفى وزير الخارجية ما يردده البعض بأن العقوبات على روسيا ضعيفة الفاعلية، مشيرا إلى أنه إذا كان الأمر كذلك ما كانت موسكو ترد بالتهديدات، موضحا أن العقوبات تمثل "إشارة واضحة من أوروبا برفض أي إجراءً أو سياسة".