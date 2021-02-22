تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية فيديمين بالفيوم

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مجلس مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع خاصة بالصرف الصحي بقرية فيديمين، وبحضور مسؤولي الري والصرف الصحي، والشباب والرياضة، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالقرية.وأضاف رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم، أنه تم التوافق على تخصيص قطعة أرض فضاء لإنشاء محطة رفع خاصة بالصرف الصحي بالقرية، وتم تسليم الموقع للصرف الصحي للبدء في إنشاء المحطة خلال ايام، وسوف يتم إنهاء الدراسات الاستشارية واعتماد التصميمات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لبدء العمل.وأكد "هاشم" أن يأتي ذلك في اطار تعليمات الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتذليل العقبات وسرعة إنهاء الإجراءات للبدء في استكمال مشروع صرف صحي، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم للمشروع والمضى قدمًا في استكمال مشروعات الصرف الصحي الجاري إنشائها، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية، من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي