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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 12.323 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» خلال يومين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:55 م
معرضي آيدكس ونافدكس
معرضي آيدكس ونافدكس
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أبرمت القوات المسلحة الإماراتية، خلال اليوم الثاني من معرضي (آيدكس ونافدكس 2021)، 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي للمعرضين- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 95% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5%.

وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.

وفي سياق متصل، وقع اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع الإماراتية وميخال كوفاتش سفير سلوفاكيا لدى دولة الإمارات، اتفاقية بشأن تعزيز التعاون العسكري، وذلك على هامش فعاليات معرض (آيدكس 2021)، بحضور محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، وجوروسلاف ناد وزير الدفاع السلوفاكي وعدد من ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والمرافقين.

وأكد القحطاني أن معرض (آيدكس) يعد ملتقى عالميا يساهم في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف المؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع، إضافة إلى كونه فرصة للاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات العسكرية.

من جانبه، أكد سفير سلوفاكيا عمق علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، وأثنى على فعاليات وتنظيم معرض (آيدكس) هذا العام.

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