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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:25 م
انفانتينو
انفانتينو
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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، دعم الاتحاد الدولي اتحاد الكرة السوداني، لإعادة تأهيل وتحديث استاد الخرطوم حتى يعود لسيرته الأولى، باعتباره الاستاد الذي استضاف أول بطولة لكأس الأمم الإفريقية.

واستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور يوسف آدم الضي، ورئيس اتحاد كرة القدم السوداني، كمال شداد.

وقال رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول وضع لعبة كرة القدم في السودان في ظل جائحة كورونا، مشيدا بالدور التاريخي الكبير الذي لعبه السودان في تأسيس الاتحاد الإفريقي، واستضافته أول بطولة لكأس أمم إفريقيا، داعيا إلى دعم كرة القدم للسيدات التي تلقى اهتماما من الاتحاد الدولي.

وأعرب إنفانتينو عن سعادته بزيارة السودان الذي يعشق شعبه كرة القدم، بما تُمثله من أمل وفرحة للشعوب.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقد اجتماعا مع شداد، ولقاء موسعا مع أعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة القدم السوداني، ورؤساء بعض الأندية، وتفقد استاد الخرطوم.

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