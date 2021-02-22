محافظ بنى سويف: «مشروعك» مولت 11 ألف مشروع بمليار و166 مليون جنيه

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى مليار و166 مليونًا و600 ألف جنيه، التي استفاد منها 11 ألفًا و363 مشروعًا، ووفرت 14 ألفًا و522 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى فبراير 2021.وأكد محافظ بني سويف أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع.جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته نهى محمد، مدير"مشروعك" على مستوى المحافظة، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.وأشارت مدير"مشروعك" على مستوى المحافظة، إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، التي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية، وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.