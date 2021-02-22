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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 9.7% تراجعًا فى عدد الأطباء البشريين خلال 3 سنوات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:09 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد الأطباء البشريين إلى 93 ألف طبيب بنهاية عام 2019، مقابل 103.3 ألف طبيب خلال عام 2016 بانخفاض قدره 10 آلاف طبيب بنسبة 9.7%، بينما ارتفع عدد الصيادلة من 44.3 ألف لـ 55.1 ألف.

كما أظهر التقرير، أن عدد مستشفيات القطاع الحكومي، بلغ 652 مستشفى خلال عام 2019 مقابل 662 مستشفى عام 2016، بانخفاض 1.5%، كما انخفض عدد الأسرة من 93.8 ألف لـ92.5 سرير خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت أعداد المترددين بالعيادة الداخلية 2.3 مليون متردد خلال عام 2019 مقابل 2.4 مليون متردد خلال عام 2016، كما سجل عدد المترددين بالعيادة الخارجية 89.8 مليون مقابل 78.4 مليون خلال فترة المقارنة ذاتها.

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