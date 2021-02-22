نائب محافظ القاهرة يتفقد مركز الإسعاف بحى الزيتون

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حي الزيتون، اليوم، مبنى مركز الإسعاف بشارع سراي القبة بالحي وذلك لمتابعة جاهزية المركز للحالات الطارئة.واطمأن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، خلال زيارته على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة فيرس كورونا المستجد، مع التنبيه على العاملين بمبنى مركز الإسعاف باتخاذ الحذر لمواجهة فيروس كورونا.وتأتي زيارة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بمراجعة الأبنية الحكومية، والمراكز الطبية، والاطلاع على خطة عملها مع التأكيد على اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.