الأمم المتحدة تدعو لإنقاذ مجموعة من لاجئي الروهينجا انجرف قاربهم في مياه بحر أندامان

ناشدت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، حكومات دول جنوب شرق آسيا إنقاذ مجموعة من لاجئي أقلية الروهينجا المسلمة على متن قارب معطل، يُعتقد أنه انجرف في مياه بحر "أندامان" دون طعام أو شراب.وأوضحت المفوضية السامية- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين- أن القارب غادر من "كوكس بازار" و"تكناف" في بنجلاديش منذ 10 أيام مضت، وانجرف القارب منذ أكثر من أسبوع بعد أن تعطل محركه، ولم تتمكن المفوضية من تأكيد عدد الأشخاص الذين على متن القارب أو تحديد موقعهم، ولكنها قالت إن اللاجئين أبلغوا بأن قاربهم نفد منه الطعام والشراب منذ عدة أيام.وقالت مديرة إدارة آسيا والمحيط الهادئ بالمفوضية إندريكا راتواتي- في بيان- إن "الكثيرين في حالة ضعف شديدة وعلى ما يبدو يعانون من الجفاف الحاد.. ندرك أن عددا من اللاجئين فقدوا أرواحهم بالفعل وأن أعداد الوفيات ارتفعت على مدار الـ24 ساعة الماضية".وأشارت المفوضية إلى أنها نبهت السلطات في الدول المحيطة ببحر أندامان وناشدتها المساعدة في العثور على القارب وإنزال اللاجئين، مضيفة أنها على استعداد لتوفير المساعدات الإنسانية وإجراءات الحجر الصحي لهم إذا ما تم العثور على القارب.تجدر الإشارة إلى أن أكثر من مليون لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من موجات اضطهاد عنيفة في موطنهم الأصلي في ميانمار، ويعيشون حاليا في مخيمات للاجئين مكتظة وبائسة في بنجلاديش المجاورة.