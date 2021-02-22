وزيرة التضامن تتفقد مركز «العزيمة» لمرضى الإدمان في بورسعيد

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمرافقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ قليل، مركز "العزيمة" لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد، وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة التي افتتحها رئيس الجمهورية مؤخرًا بمحافظات "بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح".وأكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المراكز الثلاثة تخدم ما يقرب من 35 ألف مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.