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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 خطوات عاجلة من «القابضة للمياه» تحسبا لسقوط أمطار غزيرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:51 م
أمطار
أمطار
محمد إبراهيم
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أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، خلال الفترة من اليوم وحتى الخميس المقبل، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وبحسب بيان للشركة، أصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيئ، أهمها:

1- الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.
2- إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.
3- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.
4- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.
5- تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات (لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة).
6- تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.
7- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.
8- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.
9- التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.
10- انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، التطهير، متابعة المحطات، بكافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أى أضرار:

- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف اسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

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