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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا: إنقاذ 41 مهاجرًا مختبئين داخل حاوية زجاجات تالفة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:26 م
السلطات الإسبانية
السلطات الإسبانية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، إنقاذ 41 مهاجرا خلال الأيام الأربعة الماضية بعد العثور عليهم مختبئين داخل حاوية تحتوي على زجاجات تالفة وحقيبة قمامة، وذلك في محاولتهم الوصول إلى أوروبا من خلال شمال إفريقيا.

وقال الحرس المدني الإسباني- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إنه تم العثور يوم الجمعة الماضي على أربعة مهاجرين من بين 35 مهاجرًا كانوا يختبئون بين قطع زجاجية تالفة ذات حواف حادة كانت بميناء "مليله" الإسباني، تمهيدا لإعادة تدويرها.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض المهاجرين يحاولون دخول أوروبا من خلال تسلق المنطقة المسيجة للميناء؛ حيث يصلون إليه من خلال السباحة أو الاختباء داخل المركبات.

يذكر أنه تم العثور على 11 ألفًا و700 مهاجر منذ العام الماضي، وتم تسجيل العثور على ألف و781 مهاجرا حتى الآن من العام الجاري، وفقًا لما أعلنه الحرس المدني الإسباني.

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