محافظ المنوفية يشكل لجنة فنية لمعاينة حريق منزل بشنوان (صور)

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهاته بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الآثار الناتجة عن نشوب حريق وقع بأحد منازل المواطنين بقرية شنوان، التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم نتيجة انفجار أسطوانة غاز، أمس، مما تسبب في انهيار واجهة المنزل المكون من ثلاثة طوابق.جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل أحد المواطنين بقرية شنوان نتجت عنه إصابة ثلاثة أشخاص، وتصدع عقارين نتيجة انفجار أسطوانة غاز.وتم اليوم الاثنين، نزول اللجنة المشكلة من رئيس الوحدة المحلية بشنوان، ورئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ومندوب من الإسكان والأعضاء الفنيين لمعاينة المنزل محل الواقعة، وانتهت اللجنة باستصدار قرار هدم للمنزل محل الانفجار وترميم المنزلين المجاورين.وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية، والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.