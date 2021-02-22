الصحة الإماراتية: تقديم أكثر من 5.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي جرعات لقاح كورونا التي تم تقديمها حتى اليوم بلغ 5 ملايين و557 ألفًا و793 جرعة.وأشارت الوزارة- وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين- إلى أنه تم تقديم 3451 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك معدل توزيع اللقاح إلى 56.19 جرعة لكل 100 شخص.ونوهت بأن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة وزارة الصحة الإماراتية لتوفير اللقاح، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.