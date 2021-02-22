العراق: أكثر من نصف الإصابات اليومية بكورونا من السلالة الجديدة

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية إن أكثر من نصف الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، هي من السلالة الجديدة.وأوضحت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة، ربى فلاح حسن- في تصريح لقناة (السومرية نيوز) اليوم- أنه لا يزال الوضع غير مستقر من ناحية الزيادة في عدد الإصابات ومع دخول السلالة الجديدة التي أيضًا لها دور في زيادة الإصابات والوفيات معًا.وحذرت من أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في الإصابات حال استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية، منوهة بأنه في حال التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتعليمات وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فمن الممكن جدًا أن تتراجع هذه الأعداد، وتنكسر سلسلة انتشار الوباء الذي أصبح ناقوس خطر يهدد جميع الدول.