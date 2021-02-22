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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العربية للسياحة» تنهي مشاركتها في المؤتمر العربي للأمن السياحي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:46 م
الدكتور وليد على
الدكتور وليد على الحناوي
فاتن غلاب
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قال الدكتور وليد على الحناوي، المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة، إن المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي اختتم أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن السياحي على امتداد الوطن العربي، بمشاركة المسؤولين عن الأمن السياحي وممثليهم في الدول العربية وجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي-إدارة السياحة)، ووفد المنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأضاف الحناوي، أن المؤتمر الذي عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر الدائرة التلفزيونية، ناقشة آلية التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، والتعاون والتنسيق بين الأمن السياحي وأجهزة الدولة في الأزمات السياحية، وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بالقواعد التي نفذتها في التعامل الأمني مع السياح في مواجهة الفيروسات والأوبئة خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد لتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها، كما دعاها إلى العمل على توعية رجال الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التعامل مع السياح الوافدين للحفاظ على سلامتهم الشخصية، وأكد المؤتمر على دور الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات الوقائية المتعلقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمزارات ووسائل النقل الخاصة بالسياح.

وأوضح العميد حمود محمد الجريسي، رئيس وفد المنظمة العربية للسياحة- مدير إدارة الأمن السياحي، بأنه قد تم عرض دورالمنظمة في مجال الأمن السياحي في ظل جائحة كورونا، من خلال إقامة العديد من البرامج والدورات عن طريق منصة التدريب الإلكترونية والتي دشنتها المنظمة فور حدوث الجائحة بهدف تأهيل وتدريب كافة العامليين بالمجالات السياحية بمختلف قطاعاتها الحكومية والخاصة، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية في مجال الأمن السياحي شارك فيها العديد من رجال الأمن المعنيين بالسياحة في الوطن العربي، مؤكدًا استمرار المنظمه في تقديم هذه الخدمة عبر أكاديمية السياحة العربية.

من جهة أخرى، دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى النظر في تشكيل لجنة مشتركة من شرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات السياحية للتفاعل بشكل فورى عند وقوع الأزمات والتنسيق بين تلك الأجهزة بشكل يضمن إدارتها بنجاح، وإعداد سيناريوهات مسبقة تتضمن التعامل مع المخاطر والأزمات السياحية والتدريب عليها للوقاية من تلك الأزمات أو تقليل حجم الخسائر حال وقوعها، وأيضا طلب المجتمعون من الأمانة العامة النظر في إيجاد آلية إلكترونية بين أجهزة المجلس لتسريع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشأن قضايا الأمن السياحي، كما ناقش المؤتمر أسس اختيار وتدريب وتأهيل العاملين في شرطة السياحة وطلب في هذا الصدد تعميم ورقة العمل المعدة حول هذا الموضوع على الدول الأعضاء للاسترشاد بها، والاستفادة مما تضمنته من توصيات.

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