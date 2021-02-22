«الأورمان» تنظم احتفالية غدا بعد إعادة اعمار 537 منزلا ببني سويف

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه ضمن مبادرة "حياة كريمة" تنظم جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلي المصري غدًا الثلاثاء احتفالية كبرى بالانتهاء من إعادة أعمار وتطوير وتنمية 537 منزلا، ضمن القرى الأكثر احتياجًا، وتزويدهم بالمفروشات، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.وتشهد إحدى القرى التي تم إعادة إعمارها وهى قرية الكوم الأحمر مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، تنظيم الاحتفالية، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ، بني سويف، والقيادات التنفيذية، وقيادات جمعية الأورمان، والبنك الأهلي المصري.وأكد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا ببني سويف، تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية، وفرش المنزل بالأثاث اللازم من غرف نوم وضيافة وأجهزة كهربائية.وأشار "فؤاد" إلى أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الاورمان، قبل سنوات من الان من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة في هذه القرى، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة اعداد القرى التي نجحت في تنميتها حتى الآن، ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة في محافظات الجمهورية المختلفة.