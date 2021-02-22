3 طلبات لأصحاب المخابز على مائدة «تموين مطروح»

عقدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح برئاسة حسن كمال الشيباني، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور نور رحيم، مدير الغرفة التجارية، وحميدة رقيق ميمون،نائب رئيس شعبة المخابز وأصحاب المخابز البلدية.وخلال الاجتماع، تم طرح بعض الموضوعات المهمة والمتعلقة بالمخابز البلدية العاملة بمحافظة مطروح ومنها:1- رغبة بعض أصحاب المخابز في توفير ماكينة صرف ثانية بالمخبز2- مراجعة مستحقات المخابز والمديونيات التي عليها لعمل مقاصة مما لها وعليها3- التنسيق لحث أصحاب المخابز البلدية على سداد المديونيات المستحقة وفقا للقرارات الواردة بالتوجيهات الوزاريةوطرح خلال الاجتماع بعض الأفكار للتنسيق والتحضير للمعارض الرمضانية بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.