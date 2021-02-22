محكمة تركية تقضي بسجن الرئيسة المشتركة لبلدية سور 7 أعوام ونصف

قضت محكمة تركية على الرئيسة المشتركة لبلدية ناحية سور فيليز بولوت تكين التي ابعدت عن وظيفتها وعين بدلا منها وكيل من قبل السلطات التركية، بالسجن لمدة سبعة أعوام وستة اشهر بتهمة الانتماء للتنظيم.وقالت سوزان أكيبا محامية بولوت تكين، إن الطريقة التي تم بها الحصول على اقوال الشاهد المجهول غير قانونية، قائلة"أقوال الشاهد المجهول متناقضة نحن لا نقبل جلسة الحكم هذه ونريد الإفراج عنها".وحكمت المحكمة على بولوت تكين بالسجن سبعة اعوام وستة أشهر بتهمة الانتماء إلى التنظيم، وفقا لوكالة روج افا.