الخارجية الإيطالية تدين مقتل سفيرها فى الكونغو

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الاثنين، خبر مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو في هجوم مسلح.وقالت الخارجية الإيطالية، فى بيان لها: "ببالغ الأسى نؤكد وفاة سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكا أتاناسيو، وجندي من قوات الدرك الوطني الإيطالية اليوم في جوما، وكان السفير والجندي مسافرين على متن سيارة في قافلة تابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وفقا لوكالة «أنسا» الإيطالية.ووقع الهجوم على سيارة السفير الإيطالي، وتم نقله إلى مستشفى في جوما، لكنه توفي هو والشرطى، فيما لم تتضح تفاصيل الحادثة حتى الآن.