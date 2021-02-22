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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة: لدينا 59 مركزًا طبيًا فى الأقصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:52 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
هدى الأمير
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن "المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل كانت تشمل 6 محافظات بدأنا ببورسعيد، وتشرفنا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق تشغيل المرحلة الأولى في الأقصر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، وخلال هذا العام سيكون أيضًا انطلاق المرحلة الأولى أيضا في السويس وأسوان".

وأضافت "زايد"، خلال لقاء لها أثناء زيارة محافظة الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، اليوم الإثنين، أن "هدف جولة اليوم هو الاطمئنان على سير المرحلة الأولى"، مضيفة: "لدينا 59 مركزًا طبيًا دخل منها 42 مركزًا في المرحلة الأولى بعدما تم تطويرها وميكنتها وتدريب الأطقم الطبية، وهناك 7 مستشفيات دخل منها 4 في المرحلة الأولى وخلال شهرين على الأكثر تقدير سيدخل مستشفيان آخران للمنظومة".

وتابعت: "نتوقع انتهاء الأقصر الدولي خلال شهور، والهدف من الزيارة أيضًا التأكد من تسريع المرحلة الثانية التي ستكون من أكثر المراحل في خلال شهور معدودة، و100% من محافظة الأقصر ستدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل".

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