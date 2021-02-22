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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج ومحافظ بورسعيد يفتتحان وحدة التضامن بجامعة بورسعيد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:32 م
القباج ومحافظ بورسعيد
القباج ومحافظ بورسعيد يفتتحان وحدة التضامن
ولاء جمال - شيماء رشاد
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افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وحدة التضامن الاجتماعي بالمدينة الجامعية بجامعة بورسعيد، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لمؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الوحدة، كما تحدثت مع العاملين بداخلها، حيث طالبتهم بتقديم كل أشكال الدعم للطلاب داخل الجامعة ومن يترددون علي الوحدة، كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون القائم مع جامعة بورسعيد.

وتعد وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية نواة للوزارة داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية، حيث تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

كما تتيح الوحدة قروضا ميسرة السداد، وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز  القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وعقب ذلك، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساكن الأمل بعد تطويرها، حيث قامت بجولة تفقدية وتعرفت على أعمال التطوير التي شهدتها المساكن، فضلا عن تفقد مقر "كشك الأخلاق" التابع لمؤسسة "مشكاة نور"، وقد استمعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجولة لمطالب عدد من أهالي المنطقة.

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