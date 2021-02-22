التحفظ على 24 ألف عبوة طحينة فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 24 ألف عبوة طحينة فاسدة، داخل مخزن بدون ترخيص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، لحيازته سلع غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 24000 عبوة "طحينة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.