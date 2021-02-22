البالون الطائر يسير 15 رحلة سياحية لنقل 300 راكب بمطار الأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق 15 رحلة بالون طائر نقلت حوالي 300 راكبًا بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطائرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشي فيروس كورونا بمختلف الدول.وتواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.وكان مطار الأقصر الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات.